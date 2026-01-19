Osmangazi Belediyesi'nden İlçenin Yüksek Kesimlerinde Kar Nöbeti

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ve Elmaçukuru mahallelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçede hayatın aksamaması için 7/24 esasıyla sahaya indi. Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ile Elmaçukuru mahallelerinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle yolları ile bağlantı güzergahlarında da yoğun mesai yürüttü.