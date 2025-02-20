Osmangazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, 24 saat kesintisiz olarak kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

20.02.2025 11:49  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, dağ bölgesinde yer alan mahallelerin kardan kapanan yollarını ulaşıma açtı. Belediye ekipleri, buzlanmaya karşı da tüm ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Bursa'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi, başta Uludağ yamaçları olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda 60 personel, 10 iş makinesi, beş tuzlama ve küreme aracı, iki kar küreme ve tuz serpme aracı ile 24 saat kesintisiz mesai yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yiğitali, Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer köylerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, köylere giden ana yollar ile ara sokaklardaki karı, kar küreme araçları ve dozerler ile temizledi. Buzlanmaya karşı da önlem alan Osmangazi Belediyesi, tün ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma ortaya koyduklarını belirterek, "Ekiplerimiz, dağ yolu başta olmak üzere köy bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Belediye olarak kış mevsimi boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefondan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.