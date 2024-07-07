Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesi Gökçeören Mahallesi'nde başladı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduğu "Köyümüzde Şenlik Var" projesi, Gökçeören Mahallesi'nde başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştireceği Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerinin ilk adresi Gökçeören Mahallesi oldu. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bubble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile eğlendi.

Köyümüzde Şenlik Var projesinin en renkli etkinliklerinden yemek yarışması ise köyde yaşayan kadınlara özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Yarışmanın jürisinde, Bursa mutfağının önde gelen isimlerinden Bülent Barış da yer aldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda mahalle sakinlerinden Nilgün Aksu tepsi mantısı ile birinci oldu.

Yemek yarışmasının ardından sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, sevilen türküleri Gökçeören Mahallesi sakinleri için söyledi. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı gösteri ile programa renk kattı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergen Keleşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornaşor, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Belediye Meclis üyesi Recep Çohan da Gökçeören sakinlerini yalnız bırakamadı.