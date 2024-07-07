Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesi Gökçeören Mahallesi'nde başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesi Gökçeören Mahallesi'nde başladı

Osmangazi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde düzenlediği Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri Gökçeören Mahallesi'nde başladı. Çocuklar sokak oyunları, şişme oyun parkurları, yüz boyama gibi aktivitelerle eğlendi. Kadınlar ise yöresel yemek yarışmasına katıldı. Programa CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergen Keleşoğlu da katıldı.

07.07.2024 18:45  Güncelleme: 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduğu "Köyümüzde Şenlik Var" projesi, Gökçeören Mahallesi'nde başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştireceği Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerinin ilk adresi Gökçeören Mahallesi oldu. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bubble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile eğlendi.

Köyümüzde Şenlik Var projesinin en renkli etkinliklerinden yemek yarışması ise köyde yaşayan kadınlara özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Yarışmanın jürisinde, Bursa mutfağının önde gelen isimlerinden Bülent Barış da yer aldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda mahalle sakinlerinden Nilgün Aksu tepsi mantısı ile birinci oldu.

Yemek yarışmasının ardından sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, sevilen türküleri Gökçeören Mahallesi sakinleri için söyledi. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı gösteri ile programa renk kattı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergen Keleşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornaşor, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Belediye Meclis üyesi Recep Çohan da Gökçeören sakinlerini yalnız bırakamadı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Hasan Öztürk, Milletvekili, Gökçeören, Osmangazi, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesi Gökçeören Mahallesi'nde başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 19:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesi Gökçeören Mahallesi'nde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement