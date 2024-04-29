Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kent estetiğini bozan, kaderine terk edilmiş ve tehlike oluşturan metruk binaları yıkıyor. Metruk binaların uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı için kullanılması üzerine harekete geçen belediye, tespit edilen tüm binaları yasal işlemlerin ardından yıkıyor.

29.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:58
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kent estetiğini bozan, kaderine terk edilmiş ve tehlike oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılması üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tespiti yapılan tüm metruk binaları yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkıyor.

Vatandaş şikayetleri ve bölge taramaları sonucunda Alipaşa Mahallesi'nde yer alan metruk binanın yıkımı için çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iki katlı binayı iş makinesi ile yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan moloz, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Kaynak: ANKA

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