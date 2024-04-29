Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kent estetiğini bozan, kaderine terk edilmiş ve tehlike oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılması üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tespiti yapılan tüm metruk binaları yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkıyor.

Vatandaş şikayetleri ve bölge taramaları sonucunda Alipaşa Mahallesi'nde yer alan metruk binanın yıkımı için çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iki katlı binayı iş makinesi ile yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan moloz, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.