Osmangazi'de "Yetişkinlerle Çocuk Kitaplarına Bakış Atölyesi" Başladı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, velilerin çocuklarıyla kitap ilişkisini güçlendirmek ve çocuklara erken yaşta kitap sevgisi kazandırmak amacıyla anlamlı bir atölye çalışmasına imza attı. "Yetişkinlerle Çocuk Kitaplarına Bakış Atölyesi", bu kez Hüdavendigar Yetenek Evi'nde başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Yetişkinlerle Çocuk Kitaplarına Bakış Atölyesi", ailelerin çocuk kitaplarına farklı bir perspektiften bakmalarını sağlarken, velilerin okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde daha bilinçli ve etkili bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sağladı. Atölye kapsamında katılımcılar, kitap okuma yöntemlerinin yanı sıra kitaplara ilgiyi artıracak yaratıcı uygulamalarla da tanıştı.

Atölye eğitmeni Serap Yenilmez Çetin, 3 hafta boyunca devam edecek program kapsamında evde kitap okuma sürecinde zorlanan ailelere rehberlik edileceğini ve ebeveyn ile çocuk arasında kitap üzerinden güçlü bir bağ kurulmasının amaçlandığını vurguladı. Çalışmanın gördüğü ilgiyle birlikte bir seriye dönüştüğünü belirten Yenilmez, şunları söyledi:

"Asıl amacımız, çocuklarımızı kitaba yaklaştırmak ve aileler olarak onlara bu süreçte destek olabilmek. İçinde bulunduğumuz çağda televizyonlar, tabletler ve telefonlar ne yazık ki çok fazla dikkat dağıtıyor. Biz de çocuklarımızı bunlardan bir nebze uzaklaştırarak okuma alışkanlığı kazandırmayı, kitap okumayı eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ancak bunun için öncelikle ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Osmangazi Belediyesi'ne sunduğu imkanlar için teşekkür ediyoruz."

Atölyeden faydalanan kursiyerler ise ilk haftanın oldukça verimli geçtiğini belirterek, çocuklarıyla kitap okuma sürecine ilişkin önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı.