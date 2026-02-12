Osmangazi Belediyesi'nden "Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü"Ne Özel Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden "Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü"Ne Özel Etkinlik

12.02.2026 10:46  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü nedeniyle çocuklar ve annelerini Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde bir araya getirdi. Katılımcılar, uzay ve bilim temalı uygulamalarla dolu keyifli bir gün geçirdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuklar ve annelerini, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir program düzenledi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, GUHEM'in interaktif sergi alanlarında uzay, havacılık ve bilim temalı uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, bilimsel içerikli uygulama ve deneylerle sorularına yanıt aradı.

Etkinliğin çocukların merak duygusunu güçlendirdiğini ve öğrenme motivasyonlarını artırdığını dile getiren veliler, program ile keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. GUHEM'de keşif dolu anlar yaşayan çocuklar ise "Burası çok ilgimizi çekti. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük uzay havacılık temalı bilim merkezinde çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen GUHEM Yöneticisi Furkan Tomak ise "Osmangazi Belediyesi'nin Dürdane Köyü'nden gelen öğrencilerimizi ve annelerini GUHEM'de ağırlıyoruz. Çocuklarımızla birlikte uzay ve havacılık temalı sergi alanlarında deneyimler yaşarken, aileleriyle birlikte öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Yönetim, Havacılık, Etkinlik, Güncel, Bilim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden 'Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü'Ne Özel Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:52:22. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden "Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü"Ne Özel Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.