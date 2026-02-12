Osmangazi Belediyesi'nden "Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü"Ne Özel Etkinlik

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuklar ve annelerini, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir program düzenledi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, GUHEM'in interaktif sergi alanlarında uzay, havacılık ve bilim temalı uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, bilimsel içerikli uygulama ve deneylerle sorularına yanıt aradı.

Etkinliğin çocukların merak duygusunu güçlendirdiğini ve öğrenme motivasyonlarını artırdığını dile getiren veliler, program ile keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. GUHEM'de keşif dolu anlar yaşayan çocuklar ise "Burası çok ilgimizi çekti. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük uzay havacılık temalı bilim merkezinde çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen GUHEM Yöneticisi Furkan Tomak ise "Osmangazi Belediyesi'nin Dürdane Köyü'nden gelen öğrencilerimizi ve annelerini GUHEM'de ağırlıyoruz. Çocuklarımızla birlikte uzay ve havacılık temalı sergi alanlarında deneyimler yaşarken, aileleriyle birlikte öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.