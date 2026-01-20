Osmangazi Belediyesi'nin Düzenlediği Bilim Şenliği Başladı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin sömestr tatilinde çocuklar ve gençleri bilimle buluşturmak amacıyla düzenlediği Bilim Şenliği başladı. 7-17 yaş arasındaki öğrencilere yönelik hazırlanan şenlik, beş gün boyunca çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunacak.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 19-23 Ocak günleri arasında düzenlenen Bilim Şenliği, Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla başladı. Şenlik kapsamında çocuklar ve gençler; sanal gerçeklik uygulamaları, robotik kodlama atölyeleri, astronomi ve uzay temalı çalışmalar, akıl ve zeka oyunları, kağıt sanatları ile çeşitli yarışma ve atölyelere katılma imkanı buluyor. Bilimsel içerikli etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı sunan şenlik, aynı zamanda çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Sanal gerçeklik deneyimleri ve robotik kodlama çalışmaları ile katılımcılar, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma şansı elde ediyor. Açılışın ardından atölye alanlarını gezerek çocukların çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydın, onlarla sohbet etti.

"Çocuklar Bilim Şenliği'nde yeni deneyimler kazanacak"

Bilim Şenliği'nin sömestr tatilinde çocuklara önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Erkan Aydın, "Beş gün sürecek Bilim Şenliği'mizde kimyasal deneylerden uzay çadırına, yetenekleri geliştirecek birçok atölye yer alıyor. Bu şenlik, çocukları televizyon, tablet ve internetten uzak tutacak. Burada edindikleri deneyimler, belki de ileride Türkiye ve dünya çapında bilim insanı olmalarının ilk adımı olacak. Ailelerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada hem de büyük bir sorun haline gelen ekran bağımlılığıyla mücadelede etkili olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Bilim Şenliği'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar ve gençler ise "Harika bir ara tatil dönemi geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim Şenliği, 19-23 Ocak günleri arasında, 12.00-16.00 saatlerinde 7-17 yaş arası çocuklar ve gençler tarafından ziyaret edilebilecek.