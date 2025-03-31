Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

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Osmangazi Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi'nde sıfır atık eğitimi düzenledi. Eğitimle çocukların sıfır atık bilincinin artırılması hedefleniyor.

31.03.2025 14:31  Güncelleme: 15:58
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi'nde eğitim gören okul öncesi ve kreş öğrencileri için sıfır atık eğitimi düzenledi.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi'nde eğitim gören okul öncesi ve kreş öğrencilerine, Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan tarafından sıfır atık eğitimi verildi.

Eğitimlerle çocukların küçük yaşta sıfır atık konusunda bilinçlenmesi amaçlandı. Öğrenciler, eğitimleri dikkatlice dinleyerek atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevreyi koruyacaklarının sözünü verdi.

Dünyanın geleceği için sıfır atığın önemini anlatan Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan, şunları söyledi:

"Çocuklara küçük yaşta sıfır atık bilinci kazandırmak istiyoruz"

"30 Mart tarihi, 14 Aralık 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir. O günden itibaren kutlamaktadır. Biz de bugünü küçük çocuklarımızla kutlamak istedik. Onlara sıfır atık bilincini kazandırmayı ve öğrendikleri bilgileri aileleriyle paylaşarak birer sıfır atık temsilcisi olmalarını amaçlıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların küçük yaşlarda bu bilince sahip olmaları demek, ileri ki dönemde duyarlı vatandaş olmaları demektir. Sıfır atık konusu sadece atıklarını geri dönüşümü, tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi değil; kapsamlı bir sistemdir. Biz atıklarımızı ayrı toplayıp ayıklayarak, doğal kaynaklarımızı korur, enerji tasarrufu elde ederiz. Sera gazını azaltırız. Toprak ve su kirliliğinin önüne geçmiş oluruz. Atık depolama alanlarının ömrünü uzatırız. Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü olarak tüm atık guruplarını ayrı ayrı topluyoruz. Ambalaj atıklarımızı ayrı toplayarak ağaçların kesilmesini önlüyoruz. Geçtiğimiz bir yıl içinde topladığımız atık yağ miktarıyla beş adet doğancı barajını dolduracak suyun kirlenmesini engelledik. Bu sayede yeraltı ve üstü sularını korumuş olduk."

"2050 yılına kadar dünyadaki katı atık miktarı 3.8 milyar tona ulaşacak"

Acil önlemler alınmazsa 2050 yılına kadar dünyadaki katı atık miktarının 3.8 milyar tona ulaşacağının aktaran Turan, "Bir yılda tüm dünyada toplanan katı atıkları bir konteynere yerleştirdiğimizde ve bunları ardı ardına dizdiğimizde dünyanın etrafını 25 kez dolaşacak kadar bir uzunluk ortaya çıkıyor. Bir yılda tüm dünyada tekstil sektöründe harcanan su miktarı 86 milyon adet olimpik yüzme havuzuna eşit. Kullandığımız kıyafetlerin kullanım ömrünü 2 katına çıkartırsak atmosfere saldığımız sera gazı miktarını yüzde 44 oranında azaltırız. Sıfır atık sistemini benimsemek bunu hayatımıza geçirmek çevreye ve insanlığa büyük katkısı olan bir sistemdir. Bugünde inşallah burada küçük arkadaşlarımızla bu bilgilerimizi aktararak onların bilinçlenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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