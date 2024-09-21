Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya gelerek farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi. Başkan Aydın, yaşlılar ve hastalar için her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

21.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:57
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Bakım Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmada, Alzheimer hastaları ile pasta kesen Başkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın, büyüklerimizin ve hastalarımızın yanındayız" dedi.

Osmangazi Belediyesi, çağın en yaygın hastalıklarından olan Alzheimer'a karşı farkındalık oluşturmak ve Alzheimer hastalarının sosyal yasama katılımlarını artırmak amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında Şadırvanlı Han Bursa Kadim Musiki Derneği üyeleri, Alzheimer Bakım Merkezi'ndeki üyeler için konser verdi.

Başkan Aydın da Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Alzheimer hastaları ile bir araya geldi. Alzheimer hastaları ile yakından ilgilenen ve bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Aydın, etkinlik sonunda vatandaşlarla pasta keserek tüm Alzheimer hastalarının 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nü kutladı.

Osmangazi Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olduklarını belirten Aydın, "Bugün, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nü kutlamak için buradayız. Bu hastalık, çağın hastalığı. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın, büyüklerimizin ve hastalarımızın yanındayız. Onların daha iyi olması için çalışıyoruz. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu hastalığın önlenmesinde beslenme ve spor çok önemli. Ben gençlerimize masa tenisi oynamalarını tavsiye ediyorum. Bu spor, Alzheimer hastalığını önlemede en iyi branş. Bu birçok araştırmada ortaya çıktı. Gençken sağlığımıza iyi bakalım ki hastalanmayalım" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi\'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği - Son Dakika

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