Bursa'nın Dünyaca Ünlü Lezzetleri, Osmangazi'de Gençlere Tanıtılıyor
Bursa'nın Dünyaca Ünlü Lezzetleri, Osmangazi'de Gençlere Tanıtılıyor

01.02.2026 14:07  Güncelleme: 16:49
Osmangazi Belediyesi, farklı şehirlerden gelen öğrenciler için düzenlediği gastronomi turlarıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor. Etkinlikte öğrenciler, Bursa'nın meşhur lezzetlerini ilk kez deneyimleme fırsatı buldu.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, farklı şehirlerden Bursa'ya gelen öğrenciler için hayata geçirdiği gastronomi turlarıyla, kentin dünyaca ünlü mutfak mirasını gençlere tanıtmaya devam ediyor.

Bursa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, kentin kimliğini oluşturan değerleri geleceğe taşıyan çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Kültürle birlikte gastronomiyi de önemli bir tanıtım unsuru olarak ele alan Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlediği özel turla şehrin özel lezzetlerini gençlerle buluşturdu.

Tarihi Abdal Meydanı'nda tahinli pide ve cevizli lokum ikramıyla başlayan program, Kayhan Çarşısı'nda cantık ve süt helvası tadımıyla devam etti. Kozahan'da içilen Türk kahvesiyle sona eren gastronomi turunda öğrencilere Bursa'nın tarihi dokusu ve geçmişten bugüne uzanan kültürel serüveni de anlatıldı.

"Gastronomisiyle öne çıkan şehirlerden bir tanesi Bursa"

Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte şehir dışından kente gelen pek çok öğrencinin ilk kez Bursa'nın lezzetlerini deneyimlediğine değinen Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, "Türkiye coğrafyasında da gastronomisiyle öne çıkan şehirlerden bir tanesi Bursa. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa gastronomisini bütün dünyaya tanıtmaya çalışan bu organizasyonundan muhteşem bir şekilde etkilendik. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde her bölümden 8'er öğrenci çağırdık. Bu öğrencilerin bir kısmı Bursa'dan ama bir kısmı da şehir dışından. İlk defa hayatlarında tahinli pide yediler, inanılmaz lezzetli buldular. Çocukların bu deneyimi Osmangazi Belediyesi ile yaşamaları ayrıca mutluluk verici" dedi.

Bursa'nın asırlık lezzetlerini ilk kez tatma fırsatı bulan öğrenciler, kentin köklü mutfak kültüründen büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yöresel tatların hem lezzeti hem de sunumuyla kendilerini etkilediğini belirten öğrenciler, destekleri dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ve Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

