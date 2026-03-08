Osmangazi Belediyesi'nin İftar Sofrası, Geçit Mahallesi'nde Kuruldu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Geçit Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında buluşan vatandaşlar ramazanın bereketini paylaştı.

Geçit Mahallesi sakinleri, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetinde bir araya geldi. Davete Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan da katıldı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vardar ve Yıldızhan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek yemek dağıtırken, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Ramazan ayının manevi atmosferi Geçit Mahallesi'nde hissedilirken, mahalle sakinleri hem iftar yaptı hem de sohbet etme fırsatı buldu.