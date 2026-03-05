Osmangazi'de İftar Sofrası, Hamitler Mahallesi'nde Kuruldu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında, yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hamitler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri komşularıyla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşarken, program ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhunu gözler önüne serdi.

İftar öncesinde vatandaşlara yemek dağıtan ve sofraları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahiplerine erzak paketlerini ulaştırıp, bir nebze de olsa onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz"

"Bu akşam sizlerle birlikte olduk. Her gün birçok noktada Osmangazi'deki vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Bizler, imkanlarımızı vatandaşlarla paylaşıp, Ramazanın bereketini, huzurunu ve dayanışmasını hep birlikte yaşıyoruz. 20 bine yakın vatandaşımıza, ihtiyaç sahiplerine erzak paketlerini ulaştırıp, bir nebze de olsa onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Buraya geldiniz, birlikte iftar yaptık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin diyorum."

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın ise Aydın'a teşekkürlerini sunarak, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.