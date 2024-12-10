Osmangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba İkramı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrencilere ücretsiz çorba ikramına başladı.

Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne gelen öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı yapmaya başladı. Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatıyla, kütüphanede Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her gün 16.00 ve 17.00 saatleri arasında çorba ikram ediliyor.

"Burada bulunan kitaplardan istifade ediyoruz"

Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler, "Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bizlere böyle güzel bir çalışma ortamı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Burada bulunan kitaplardan istifade ediyoruz. Üst katında bulunan Genç Kafe'de uygun fiyata kahve içerek sosyalleşiyoruz. Artık ders çalışmaya kütüphaneye gelen öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı yapılmaya da başladı. Bu güzel hizmetlerden dolayı Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" dedi.