Osmangazi Belediyesi\'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personeline yönelik 'sağlıklı beslenme ve ofis ergonomisi' eğitimi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, çalışma ortamında ergonomik şartların sağlanması, personelin iş veriminin ve memnuniyetinin atırılması, uzun vadede ortaya çıkan iş hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı beslenmenin sağlanması için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'sağlıklı beslenme ve ofis ergonomisi' eğitimi düzenledi. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitime, katılım yoğun oldu.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Fizyoterapist Pınar Aydeniz, masa başı çalışanlar için ofis ergonomisi eğitiminin büyük önem taşıdığını söyledi. Masa başında çalışanların genellikle baş, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi olduklarını vurgulayan Aydeniz, "Omurga sağlığımızı korumak için masa başında çalışırken belli egzersizler yapmamız gerekiyor. Biz bu egzersizlere ofis rehabilitasyonu diyoruz. Masa başı çalışan kişiler eğer düzenli egzersiz yapmaz ise omurgada bozukluklar meydana gelebiliyor. Özellikle bel ve boyun düzleşmeleri yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların önüne geçmek için düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Oturma sırasında vücudun uygun duruş şekli mutlaka sağlanmalıdır. Oturma pozisyonu en fazla iki saatte bir değiştirilerek hareket edilmesi zorunludur" dedi.

Pınar Aydeniz, yaptığı bilgilendirmenin ardından masa başında çalışanların mutlaka yapması gereken kültür-fizik hareketlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Canan Tanrıöver ise "Amacımız sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak. Sağlıklı beslenmenin temelini bağırsaklar oluşturur. Bağırsak geçirgenliğini azaltmamız gerekir. Rafine gıdalardan daha az beslenmeliyiz. Paketli gıdaları tüketmemeliyiz. Sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posalı yiyeceklerin tüketimini arttırmalıyız. Beyaz unu tamamen bırakıp, ata tohumlarından üretilen undan yapılmış ekmekleri tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Sağlıklı beslenme ile birlikte fiziksel aktiviteleri de hayatımızın içerisine almamız lazım" diye konuştu.