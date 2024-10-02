Osmangazi Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personeline sağlıklı beslenme ve ofis ergonomisi eğitimi düzenledi. Eğitimde ofis çalışanlarının fiziksel sağlıkları ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında bilgiler verildi.

02.10.2024 15:08  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personeline yönelik 'sağlıklı beslenme ve ofis ergonomisi' eğitimi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, çalışma ortamında ergonomik şartların sağlanması, personelin iş veriminin ve memnuniyetinin atırılması, uzun vadede ortaya çıkan iş hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı beslenmenin sağlanması için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'sağlıklı beslenme ve ofis ergonomisi' eğitimi düzenledi. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitime, katılım yoğun oldu.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Fizyoterapist Pınar Aydeniz, masa başı çalışanlar için ofis ergonomisi eğitiminin büyük önem taşıdığını söyledi. Masa başında çalışanların genellikle baş, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi olduklarını vurgulayan Aydeniz, "Omurga sağlığımızı korumak için masa başında çalışırken belli egzersizler yapmamız gerekiyor. Biz bu egzersizlere ofis rehabilitasyonu diyoruz. Masa başı çalışan kişiler eğer düzenli egzersiz yapmaz ise omurgada bozukluklar meydana gelebiliyor. Özellikle bel ve boyun düzleşmeleri yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların önüne geçmek için düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Oturma sırasında vücudun uygun duruş şekli mutlaka sağlanmalıdır. Oturma pozisyonu en fazla iki saatte bir değiştirilerek hareket edilmesi zorunludur" dedi.

Pınar Aydeniz, yaptığı bilgilendirmenin ardından masa başında çalışanların mutlaka yapması gereken kültür-fizik hareketlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Canan Tanrıöver ise "Amacımız sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak. Sağlıklı beslenmenin temelini bağırsaklar oluşturur. Bağırsak geçirgenliğini azaltmamız gerekir. Rafine gıdalardan daha az beslenmeliyiz. Paketli gıdaları tüketmemeliyiz. Sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posalı yiyeceklerin tüketimini arttırmalıyız. Beyaz unu tamamen bırakıp, ata tohumlarından üretilen undan yapılmış ekmekleri tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Sağlıklı beslenme ile birlikte fiziksel aktiviteleri de hayatımızın içerisine almamız lazım" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi\'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi
Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme ve Ofis Ergonomisi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement