Osmangazi Belediyesi Türk Mutfağı Haftası düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Türk Mutfağı Haftası düzenledi

Osmangazi Belediyesi Türk Mutfağı Haftası düzenledi

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası'nda konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'En sağlıklı olan gıdalar, Türk mutfağında var. Sağlıklı beslenelim can boğazdan gitmesin, Türk mutfağına önem verelim' dedi.

23.05.2024 19:06  Güncelleme: 20:01
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası'nda konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "En sağlıklı olan gıdalar, Türk mutfağında var. Sağlıklı beslenelim can boğazdan gitmesin, Türk mutfağına önem verelim" dedi.

Bursa Tophane Meydanı'nda Bursa Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Osmangazi Belediyesi katkılarıyla Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. Bursa'nın lezzetleri, kurulan stantlarda vatandaşlara tanıtıldı. Stantları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kente özgü lezzetlerin tadına baktı. Etkinlik alanında, belediyenin meslek edindirme kurslarından eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el işleri de sergilendi.

"Bizim kültürümüzde yemek çok önemli"

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Aydın, "Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen bu güzel etkinlikten dolayı emeği geçen tüm kurum ve kişileri kutluyorum. Bizim kültürümüzde yemek çok önemli. Eskiden büyüklerimiz can boğazdan gelir diyorlardı. Artık tam tersi oldu can boğazdan gidiyor. Gençlerimize fastfood ve trans yağlı yiyecekler değil gelin geleneksel Türk yemeklerinden yiyin, can boğazdan gitmesin diyelim. En sağlıklı olan gıdalar Türk mutfağında var. Sağlıklı beslenelim can boğazdan gitmesin Türk mutfağına önem verelim" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan mutfağın, gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir etkinlik yapıldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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