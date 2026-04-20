Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu, Yüzme Şenliği ile Yaşanıyor

20.04.2026 15:36  Güncelleme: 16:36
Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Demirtaş Yüzme Havuzu'nda Yüzme Şenliği düzenledi. 144 minik sporcunun katıldığı etkinlikte, çocuklar rekabetin ve bayram coşkusunun tadını çıkardı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik anlamlı bir organizasyona imza attı. Demirtaş Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Osmangazi Yüzme Şenliği'nde, 11-12 yaş grubundan 144 minik sporcu üç gün boyunca hem rekabetin hem de bayram coşkusunun tadını çıkaracak.

23 Nisan coşkusunu çocuklara dolu dolu yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlayan Osmangazi Belediyesi, bu doğrultuda Osmangazi Yüzme Şenliği'ni hayata geçirdi. Demirtaş Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliğin startını Belediye Başkanı Erkan Aydın verdi. Minik yüzücüler havuzda büyük bir azimle yarışırken, aileleri de tribünlerden onları gurur ve heyecanla takip etti.

Genç yeteneklerin 25 ile 50 metre serbest stil kategorilerinde dereceye girebilmek için tüm enerjileriyle kulaç atacaklarını ve bayram sevincini havuzda doyasıya yaşayacaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sporun, sağlıklı bir yaşamın yanı sıra çocuklarımızın gelecekte başarılı bireyler olmalarında ne kadar önemli olduğunu hem ülkemiz hem de tüm dünya olarak biliyor ve destekliyoruz. Çocuklarımız üç gün boyunca burada hem yüzmenin hem de şenliğin keyfini çıkaracak. Yarışarak rekabet etmeyi öğrenirken, günün sonunda kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin değerini daha iyi kavrayacaklar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünün anlamını da burada yaşayarak deneyimlemiş olacaklar. Katılım gösteren herkesi yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
