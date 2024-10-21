Osmangazi’de Kolektif Okuma Etkinliği: Yazar Ahmet Şevki Şakalar ile Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi’de Kolektif Okuma Etkinliği: Yazar Ahmet Şevki Şakalar ile Buluşma

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Kolektif Okuma etkinliğinin ilk konuğu yazar Ahmet Şevki Şakalar oldu. Şakalar, yeni kitabı 'Bahtiyar Yokuşu' üzerinden hikaye okuma ve yazma süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

21.10.2024 15:38  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan Kolektif Okuma etkinliğinin ilk konuğu, Yazar Ahmet Şevki Şakalar oldu. Okurlarıyla buluşan Şakalar, yeni kitabı Bahtiyar Yokuşu üzerinden, "Bir hikaye kitabı nasıl okunur?" temalı söyleşi gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kolektif Okuma etkinliği, edebiyat tutkunlarını bir araya getirerek, samimi bir ortamda kültürel paylaşımlar yapma fırsatı sunuyor. Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'ndeki etkinliğin ilk konuğu Yazar Ahmet Şevki Şakalar, oldu. Yeni kitabı, Bahtiyar Yokuşu'nun yazılış sürecinden bahsedip, kitaptaki hikayeler hakkında ipuçları veren Şakalar, katılımcıları edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarttı.

Kitapseverler tarafından büyük ilgi gören Bahtiyar Yokuşu'nun içeriği hakkında bilgi veren Şakalar, "Bahtiyar Yokuşu, Anadolu'nun küçük çocuklarının büyük hikayesidir. Metropoldeki insanın baş döndürücü gündelik hayatını ve herkesin kendi hayatından örnekler bulabileceği sahici bir anlatı çıkınıdır. O çıkında, küçük ayrıntılarda gizli derin hikayeler, yolculuklardan taşan zaman kırıntıları, modern çağın açmazları, son tahlilde insanın bitmeyen ve dinmeyen büyük hikayesidir. Bahtiyar Yokuşu, yazarın yazı yolculuğudur, anlam arayışıdır, insanı arama ve hakikati bulma yolculuğudur" dedi.

Ahmet Şevki Şakalar, bir hikayenin kitap sayfalarına girene kadar geçirdiği evrelerin yanı sıra bir yazarın yazma nedenini, arayışlarını ve çağının tanığı olup olmamakla ilgili görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. "Asıl önemli olan hikaye, roman, şiir, deneme veya sanatın herhangi bir türünde eser vermek değil; bu dünyaya güzel hatıralar bırakmaktır" diyen Şakalar, iyi insan olmak ve iyi insanların arasında olmanın çok daha kıymetli bir şey olduğunu vurguladı.

Şakalar, program sonunda sanata ve kültüre duyarlılıkları dolayısıyla Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Kolektif Okuma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osmangazi, Edebiyat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi’de Kolektif Okuma Etkinliği: Yazar Ahmet Şevki Şakalar ile Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi’de Kolektif Okuma Etkinliği: Yazar Ahmet Şevki Şakalar ile Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.