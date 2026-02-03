Osmangazi'de Düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ön Eleme Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi'de Düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ön Eleme Heyecanı

03.02.2026 09:36  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması ön elemeleri ve provaları, gençlerin müzik yeteneklerini sergilediği renkli bir etkinlik oldu. Yarışma, katılımcılara sahne deneyimi kazandırmayı ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması Ön Elemeleri ve Provaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerin müzik yeteneklerini keşfetmelerine, sahne deneyimi kazanmalarına ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir programa daha ev sahipliği yaptı. Liseler Arası Müzik Yarışması Ön Elemeleri ve Provaları'nın ilk haftasında farklı okullardan katılan öğrenci grupları, büyük bir heyecanla sahne aldı. Katılımcılar, hazırladıkları performansları ile jüri üyeleri ve izleyicilerden tam not aldı.

Müziğin birleştirici gücüyle gençleri aynı sahnede buluşturan organizasyon, yetenekli gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunarken, aynı zamanda sanatla iç içe bir sosyal ortam oluşturdu. Provalar boyunca disiplinli çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yarışma sürecine güçlü bir başlangıç yaptı.

Her öğrencinin potansiyelini titizlikle değerlendirdiklerini söyleyen yarışmanın jüri üyelerinden Alpay Mumcu, şunları söyledi:

"Osmangazi Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz yıl Bursa ili genelinde liseler arası orkestra yarışmasını başlattık. İlk yılında yarışmaya 39 lise ve 32 grup katıldı. Bu yarışmayı düzenlerken amacımız, 14-18 yaş grubundaki lise öğrencilerimizin müzik yeteneklerini ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak ve onlara özgüven kazandırmaktı. Gençlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların heyecanını paylaşmak, enerjilerine ortak olmak insanı fazlasıyla mutlu ediyor. Bu güzel organizasyon için başta Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben kendisine 'gençlerin başkanı' diyorum. Destekleri bizim için çok kıymetli."

Osmangazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ön eleme ve prova süreci, ilerleyen günlerde de hız kesmeden devam edecek. Etkinlik, gençlerin sanata yönelmesini teşvik etmenin yanı sıra Bursa'nın kültürel ve sanatsal hayatına da renk katmayı sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Etkinlikler, Osmangazi, Kültür, Güncel, Bursa, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ön Eleme Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:16:54. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ön Eleme Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.