Osmangazi'de Düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ön Eleme Heyecanı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması Ön Elemeleri ve Provaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerin müzik yeteneklerini keşfetmelerine, sahne deneyimi kazanmalarına ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir programa daha ev sahipliği yaptı. Liseler Arası Müzik Yarışması Ön Elemeleri ve Provaları'nın ilk haftasında farklı okullardan katılan öğrenci grupları, büyük bir heyecanla sahne aldı. Katılımcılar, hazırladıkları performansları ile jüri üyeleri ve izleyicilerden tam not aldı.

Müziğin birleştirici gücüyle gençleri aynı sahnede buluşturan organizasyon, yetenekli gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunarken, aynı zamanda sanatla iç içe bir sosyal ortam oluşturdu. Provalar boyunca disiplinli çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yarışma sürecine güçlü bir başlangıç yaptı.

Her öğrencinin potansiyelini titizlikle değerlendirdiklerini söyleyen yarışmanın jüri üyelerinden Alpay Mumcu, şunları söyledi:

"Osmangazi Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz yıl Bursa ili genelinde liseler arası orkestra yarışmasını başlattık. İlk yılında yarışmaya 39 lise ve 32 grup katıldı. Bu yarışmayı düzenlerken amacımız, 14-18 yaş grubundaki lise öğrencilerimizin müzik yeteneklerini ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak ve onlara özgüven kazandırmaktı. Gençlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların heyecanını paylaşmak, enerjilerine ortak olmak insanı fazlasıyla mutlu ediyor. Bu güzel organizasyon için başta Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben kendisine 'gençlerin başkanı' diyorum. Destekleri bizim için çok kıymetli."

Osmangazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ön eleme ve prova süreci, ilerleyen günlerde de hız kesmeden devam edecek. Etkinlik, gençlerin sanata yönelmesini teşvik etmenin yanı sıra Bursa'nın kültürel ve sanatsal hayatına da renk katmayı sürdürecek.