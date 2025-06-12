Osmangazi'de Mini Voleybol Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Osmangazi'de Mini Voleybol Şenliği Coşkusu

12.06.2025 13:47  Güncelleme: 14:22
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Osmangazi Belediyesi, 10-12 yaş grubundaki kız çocukları için düzenlediği Mini Voleybol Şenliği'nde 1.500 kız çocuğu bir araya geldi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporun önemine vurgu yaptı ve gelecekte daha fazla organizasyon düzenleyeceklerini belirtti.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 10-12 yaş grubundaki kız çocukları için Mini Voleybol Şenliği düzenledi. Toplam bin 500 kız çocuğunun katıldığı şenlikte konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çocuk ve gençlerimizin sporla büyümesi, gelişmesi ve geleceğe hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Futbol ve basketbol branşlarında da turnuvalar düzenleyeceğiz. Yelken kursları başlatacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa Voleybol İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği Mini Voleybol Şenliği ile 2013-2014 ve 2015 doğumlu kız çocuklarını sporla buluşturdu. Sukaypark Tesisleri'nde kurulan mini voleybol sahalarında gerçekleştirilen Mini Voleybol Şenliği'ne toplam 132 takım kayıt yaptırdı. En fazla 10 kişiden oluşan takımların sahada 4 oyuncu ile yer alabildiği Mini Voleybol Şenliği'nde karşılaşmalar tek set üzerinden 10 dakika süresince oynandı. Bin 500 kız çocuğunun 3 gün boyunca sporla iç içe olacağı Mini Voleybol Şenliği'nin ilk gününde 10 yaş grubundaki minik voleybolcular sahadaki yerini aldı.

"Bursa'nın kalbi Osmangazi'yi daha ileriye taşıyacağız"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ile birlikte Mini Voleybol Şenliği'nin açılışını yaparak minik sporcuların heyecanına ortak oldu.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, "10-12 yaş arasındaki kız çocuklarımız için Mini Voleybol Şenliği düzenledik. 12 tane mini voleybol sahası oluşturduk. 3 gün boyunca çocuklarımız burada voleybol maçları oynayacak. Sporun ne kadar güzel bir ortam sunduğunu, çocuklarımızın yüzlerindeki o neşede bir kez daha gördük. O enerji, o mutluluk bize de umut veriyor. Bizler istiyoruz ki çocuklarımız birbirleriyle arasında dostluk bağı kursun, birbirini tanısın ve en önemlisi de bilgisayar ekranlarından uzaklaşarak sosyalleşsin, spor yapsınlar. Çocuk ve gençlerimizin sporla büyümesi, gelişmesi ve geleceğe hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Futbol ve basketbol branşlarında da turnuvalar düzenleyeceğiz. Yelken kursları başlatacağız. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine kadar her kesimden insan için projeler üretip, Bursa'nın kalbi Osmangazi'yi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ise "Kız çocuklarımız için Mini Voleybol Şenliği düzenledik. Bin 500 kız çocuğumuz bu şenliğe katıldı. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor Kulübü olarak bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Turnuvaya katılan tüm sporculara karşılaşmalar sonunda madalya takdim edildi. Mini Voleybol Şenliği, 11 ve 12 yaş gurubundaki çocukların karşılaşmaları ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Mini Voleybol Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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