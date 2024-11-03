Osmangazi'de Otobüs Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi'de Otobüs Kazası: 1 Ölü

Osmangazi\'de Otobüs Kazası: 1 Ölü

Bursa'da yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu.

03.11.2024 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İstanbul- İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınlarında Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı.

Otobüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Otobüs Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
23:16 AK Partili Miroğlu’ndan Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
22:53 Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 06:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Otobüs Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.