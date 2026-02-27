Osmangazi'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı. Programda birlik ve beraberlik mesajları veren Aydın, "Sizlere olan minnetimiz kelimelerle anlatılamaz. Hemen yanı başımıza ve sınırlarımızın ötesine baktığımızda sizlerin bu vatan için ne denli büyük bir bedel ödediği çok daha iyi anlaşılmaktadır" dedi.

Osmangazi Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa; Başkan Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

"Sizlere olan minnet borcumuz sonsuzdur"

İftar öncesi masaları dolaşarak davetlilerle sohbet eden Başkan Aydın, şehitler ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ülkenin bugünlere ulaştığını belirtti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Aydın, şöyle devam etti:

"Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, ezanlarımız minarelerimizden okunuyor, bayrağımız dalgalanıyorsa; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Sizlere olan minnetimiz kelimelerle anlatılamaz. Hemen yanı başımıza ve sınırlarımızın ötesine baktığımızda sizlerin bu vatan için ne denli büyük bir bedel ödediği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün dünyanın birçok yerinde, kadın-çocuk demeden insanların yerlerinden, yurtlarından edildiğine, büyük acıların yaşandığına tanıklık ediyoruz. Eğer biz bugün bu durumda değilsek, bunu büyük önderimizin liderliğine, gözünü kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Sizlere olan minnet borcumuz sonsuzdur. Hepinizden Allah razı olsun. Buraya gelerek iftarımıza şeref verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah kabul etsin diyorum."

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ise düzenlenen iftar programı dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri de ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem de organizasyon için Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasıyla dernek başkanları, günün anısına Başkan Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.