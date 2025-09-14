Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Osmangazi\'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
14.09.2025 04:57
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı kavgada Lütfü E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde bulunan 2 tabanca polis ekiplerince muhafazaya alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

SON DAKİKA: Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
