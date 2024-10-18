Osmangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir adresi takibe alarak, gerekli izinlerin ardından harekete geçti.

Bir adrese yapılan baskında, şüpheliler A.Ç, R.G, F.C. ve E.U. yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda 678 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.