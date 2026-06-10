Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali Osmangazi'de Başladı

(BURSA) - 2026 New European Bauhaus Brüksel Uydu Etkinliği kapsamında Osmangazi'de düzenlenen "Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali" başladı. Kamusal alanların sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda yeniden düşünülmesini amaçlayan festival, kent yaşamına farklı bir perspektif kazandırdı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali, yerel yönetim, akademi, meslek odaları, gençler ve vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurdu. Etkinlik kapsamında sanat atölyeleri, sergiler, öğrenci sunumları ve ödül törenleri düzenlenirken, meydan yaşayan, üreten ve paylaşan bir kamusal alana dönüştü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Grafik Tasarımı Bölümü'nden 36 öğrenci Yerkapı Meydanı'nda açılan festival alanında yer alan pop-up ahşap modüllere, Bursa'nın tarihi dokusundan ilham alarak oluşturdukları kompozisyonları altı farklı teknikle yansıttı. Modüllere kentte yaşamış medeniyetlerin kullandığı desen ve motiflerin yanı sıra bölgedeki bitki örtüsünden esinlenilen figürler de işlendi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, şunları söyledi:

"KÜLTÜREL MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

"Tarihi, kültürü ve köklü mirasıyla medeniyetimizin kalbi olan Osmangazi'mizde, kentimizin geleceğine yön verecek anlamlı bir buluşma için bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuz Yaşayan Mekanlar Festivali'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarih boyunca kamusal mekanlar; Antik Yunan'ın agoralarından Roma'nın forumlarına, Osmanlı'nın külliyelerinden çarşılarına ve modern kent meydanlarına kadar toplumsal hayatın, düşüncenin ve ortak hafızanın şekillendiği alanlar olmuştur. İnsanlar bu mekanlarda bir araya geldikçe, fikir alışverişinde bulundukça ve ortak değerler ürettikçe kent kültürü de gelişmiş ve güçlenmiştir. Osmangazi Belediyesi olarak kamusal alanları yalnızca insanların gelip geçtiği yerler olarak değil; bireylerin bir araya geldiği, ürettiği, paylaştığı ve bu kente aidiyet geliştirdiği yaşam alanları olarak görüyoruz. Bu kültürel mirası sadece korumak ve yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarmak için de büyük bir gayret gösteriyoruz."

Festivalin kentin geleceğine yönelik yenilikçi ve kapsayıcı fikirlerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağladığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Polat da şunları söyledi:

"FESTİVALİN BİR PARÇASI OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

"Avrupa'nın daha yaşanabilir, estetik, sürdürülebilir ve kapsayıcı yaşam çevreleri oluşturma vizyonunu temsil eden Yeni Avrupa Bauhaus yaklaşımının bir parçası olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Brüksel'de gerçekleştirilen festivalle eş zamanlı olarak düzenlenen bu uydu etkinliğe ev sahipliği yapmak bizim için son derece değerli. Yaklaşık bir yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Osmangazi Belediyesi iş birliğinde yürüttüğümüz 'Video Oyunları ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Katılımcı Tasarım' projesi kapsamında önemli bir süreç gerçekleştirdik. Bu süreçte mimarlar, öğrenciler, gençler, yaşlılar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve yerel yönetimler bir araya gelerek ortak akıl ve katılımcılık temelinde tasarım çalışmalarına katkı sundu. Farklı kesimlerin görüş ve önerileriyle şekillenen bu katılımcı tasarım süreci, kentimizin geleceğine yönelik yenilikçi ve kapsayıcı fikirlerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağladı."

"FESTİVAL BURSA'DA YAŞAMIŞ TÜM TOPLULUKLARA AİT İZLER TAŞIYOR"

Festival kapsamında çok değerli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezin Türkkaya da "2 bin yıllık tarihi geçmişi olan bu topraklarda gerçekleşen projenin ben sanat kısmındayım. Öğrencilerimizle yürüttüğümüz atölye çalışmalarıyla geçmişten günümüze Bursa'da yaşamış tüm topluluklara ait çeşitli izlerin kullanılan motiflerin günümüzdeki nesnelerle birlikte izlerini bu festivalde göreceksiniz" dedi.

"PROJEYE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Böylesine önemli bir etkinliğe katılmaktan dolayı büyük onur duyduğunu söyleyen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise "Osmangazi Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Avrupa düzeyinde bir projeyle Bursa'ya anlamlı bir katkı koydular. Mimarlar odası kamusal alanların halka ve kamuya kalması için en önde mücadele eden bir kurumdur. Bu kurum vasfıyla böyle bir projenin elbette destekçisi olacaktık. Fakültemiz ve belediyemiz projeyi paylaştığında heyecanlandık ve seve seve büyütmeye hazır olduğumuz söyledik. Vizyoner bakış açısıyla projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve festivale katılanlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin pop-up ahşap modüllere uyguladığı tasarımları yakından inceledi.