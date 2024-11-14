Osmangazi'de Yeni Kütüphane ve Genç Kafe Açılıyor - Son Dakika
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Osmangazi'de Yeni Kütüphane ve Genç Kafe Açılıyor

Osmangazi\'de Yeni Kütüphane ve Genç Kafe Açılıyor

Osmangazi Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ni 16 Kasım'da açıyor. 9 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane, kitapseverlere konforlu bir ortam sunacak. Aynı bina içinde bulunan Genç Kafe ise gençlerin keyifli bir mola yeri olacak. Bu arada, kitap bağış kampanyası da devam ediyor.

14.11.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 14'üncü kütüphane olacak İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Genç Kafe, 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te hizmete açılıyor.

İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi, kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor. 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te hizmete açılacak İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayacak. 9 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanenin raflarında, tüm okuyuculara hitap eden kitaplar yer alıyor.

Kütüphane ile aynı bina içerisinde yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak.

"Kitap bağış kampanyası devam ediyor"

Osmangazi Belediyesi'nin kütüphanedeki kitap çeşitliliğini artırmak için başlattığı kitap bağışı kampanyası devam ediyor. "Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun" adı altında gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyasına katılmak isteyenler, kütüphanelerin kapalı olduğu pazar ve pazartesi gümleri hariç saat 09.00 ile 16.00 arasında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Emek Kütüphanesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüdavendigar Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne kitaplarını teslim edebilirler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Yeni Kütüphane ve Genç Kafe Açılıyor - Son Dakika

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