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Osmaniye'de 170 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 170 şüpheliden 21'i tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı. Uygulamalarda, 11 tabanca, 7 av tüfeği, 361,54 gram uyuşturucu ve 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye\'de 170 şüpheliden 21\'i tutuklandı
18.12.2023 - 16:26,
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Aralık'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 7 av tüfeği, 361,54 gram uyuşturucu ve 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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