Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde saat 17.45'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformu Next Sosyal'de paylaşım yaptı.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Deprem sonrası AFAD Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.