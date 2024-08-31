Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Osmaniye\'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

31.08.2024 22:46
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Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle otomobilin bagajındaki valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Polis ekipleri araçtaki B.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

osmaniye, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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