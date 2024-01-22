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Osmaniye'de 6 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 6 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü tutuklandı ve kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için göç idaresine teslim edildi.

22.01.2024 - 11:31,
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OSMANİYE'de uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Veysel Y., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen 6 kişinin kimlik belgeleri olmadığı ve yasa dışı yollarla Suriye üzerinden ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Araç sürücüsü Veysel Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. (DHA)

Osmaniye\'de 6 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 6 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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