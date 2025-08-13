Osmaniye\'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisinin cenazesi defnedildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in cenazesi, Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Düziçi Devlet Hastanesi'nden alınan 20 yaşındaki şehidin naaşı, törenin yapılacağı Asri Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, şehidin annesi Leylahan, babası Halil İbrahim Demirel ve yakınlarıyla, Vali Erdinç Yılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bazı milletvekilleri, orman işletme çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından şehit Adem Nazım Demirel'in cenazesi, toprağa verildi.

Şehit Demirel'in bekar olduğu ve haziranda görevine başladığı öğrenildi.

Hasanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel şehit olmuş, orman işçileri Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı.