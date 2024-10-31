Osmaniye'de Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Deprem Konutları Tamamlandı

Osmaniye\'de Deprem Konutları Tamamlandı

Bakan Kurum, Osmaniye'deki deprem konutlarını teslim etti, hedef 2025'te 11 bin 850 konut.

31.10.2024 21:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de yapımı tamamlanan deprem konutlarına ilişkin, "Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Osmaniye'deki deprem konutlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Kurum paylaşımında, "Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi. 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 201 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

2025 yılı sonunda 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak

Depremden etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye'de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının bu yıl sonunda 5 bin 632'ye yükselmesi öngörülüyor. Böylece Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplam 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

TOKİ İnşaat Mühendisi Tuğrul Cantürk, depremlerin ardından TOKİ'nin Osmaniye'de 7 bin 418 konutun ihalesini tamamlayarak yapımına başladığını belirtti.

Cantürk, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce bin 950 köy evinin inşasına başladıklarını ifade ederek, "Osmaniye'de toplam 9 bin 368 konutun ihalesi yapıldı. 180 köy evi teslim edildi. TOKİ olarak şu anda 3 bin 658 konutun inşası devam ediyor. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz. Akyar ilçesinde ise birinci ve ikinci etaptan oluşan bin 820 konutumuzun yapımını tamamladık. Konutlarımız yatay ve yöresel mimariye uygun olarak tasarlanmış olup, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilmiştir." bilgisini verdi.

"Devletimiz hep yanımızdaydı"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen hak sahibi Mevlüt Özer, 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin bölgede yaptığı konutların hiçbirinde hafif hasar bile oluşmadığını, konutların sağlamlığını kanıtladığını belirtti.

Yeni evine yerleşen Gönül Görgel, "Hak sahipleri gelip konutlarına otursunlar, rahat bir şekilde uykularını uyusunlar." ifadesini kullandı.

Bir başka hak sahibi Melek Birol da "Evin bana çıkacağını tahmin bile etmemiştim, hiç ümidim yoktu. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezken, hayallerim gerçek oldu. Devletimiz hep yanımızdaydı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Osmaniye, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika

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