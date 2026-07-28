Osmaniye\'de Dronlu Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıçiyanlı ve Söğütlüdere köylerindeki bazı ikametlerde uyuşturucu bulundurulduğu, tarla ve ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen adreslerde 31 kilo 200 gram esrar, 527 kök Hint keneviri, 500 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği, 3 şarjör, 112 tabanca fişeği ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Dron destekli çalışmada şüpheliler İ.C. (66), R.C. (71), M.C. (57) ve M.B. (66) gözaltına alındı.