Osmaniye\'de Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine A.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş gümrük kaçağı 153 elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara ile 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.