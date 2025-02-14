Osmaniye'de Kar Yağışı Yolları Kapattı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kar Yağışı Yolları Kapattı

Osmaniye\'de Kar Yağışı Yolları Kapattı

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy ve yayla yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.

14.02.2025 11:04  Güncelleme: 11:07
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OSMANİYE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy ve yayla yolları ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolları tekrar ulaşıma hazır hale getirdi. Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun ve Olukbaşı Yayla yolu ile Kadirli ve Sumbas ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köy yolları yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak ulaşıma hazır hale getirdi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşurken, yetkililer kar görmek için yaylalara gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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