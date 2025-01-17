Osmaniye'de Kurtarma Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Kurtarma tatbikatında işçi, baca ve göçük altından kurtarıldı. Ekipler senaryoları başarıyla uyguladı.

17.01.2025 14:51
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Osmaniye'de kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinesinde Yusuf Çenet Bulvarı'nda düzenlenen tatbikatta, ilk olarak kanalizasyon bacasında çalışırken bilincini kaybeden bir işçinin kurtarılması simüle edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, öncelikle baca üzerine tripot sistemi kurdu. Sisteme bağlı iple aşağıya indirilen itfaiye eri, mahsur kalan işçiyi kurtardı. Kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İkinci olayda ise bir işçinin altyapı çalışması sırasında göçük altında kalması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kürek yardımıyla işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçiyi sedyeye bağlayarak ambulansa nakletti.

Kaynak: AA

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