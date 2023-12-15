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Osmaniye'de Narkogüç Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de Narkogüç Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

15.12.2023 - 14:30,
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OSMANİYE'de polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Narkogüç' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan bir TIR'da ve bir eve yapılan baskında hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan aramada 1 kilo 150 gram skunk, 252 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 12 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Osmaniye\'de Narkogüç Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama
Kaynak: DHA
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Narkotik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Narkogüç Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
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