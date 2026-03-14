Osmaniye'de öğrenciler Seyit Onbaşı tiyatrosuyla Çanakkale ruhunu yaşattı

14.03.2026 11:45
OSMANİYE'de öğrenciler tarafından sahnelenen Seyit Onbaşı temalı tiyatro gösterisi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

OSMANİYE'de öğrenciler tarafından sahnelenen Seyit Onbaşı temalı tiyatro gösterisi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gençlerin sergilediği performans, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatarak katılımcılardan büyük alkış aldı.

Merkez Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun, Okul Müdürü Reşit Pırnaz, Müdür Başyardımcısı Osman Börklü, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun ile Okul Müdürü Reşit Pırnaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarında, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemini vurguladılar. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Program kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sema Asil rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan Seyit Onbaşı temalı tiyatro gösterisi sahnelendi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, sahnede açılan Türk bayrağıyla sona ererken izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Öğrencilerin sergilediği performans, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatarak katılımcılara anlamlı anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Osmaniye, Onbaşı, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
