Osmaniye\'de "örümcek adam" kostümü giyen Ayaz Koç, çocuklarla buluştu

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Giydiği "örümcek adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Osmaniye'de çocuklarla bir araya geldi.

İzmir'den yola çıkan ve Trabzon'un ardından Osmaniye'ye gelen Ayaz Koç, Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde "örümcek adam" kostümüyle esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yoldan geçen çocuklarla da ilgilenen Koç, onlara sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koç, AA muhabirine, tüm 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından insanlara yardım etmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Anne ve babasına kendisine bir "örümcek adam" kostümü aldırttığını anlatan Koç, "Deprem olduktan 2 gün sonra yola çıktım. 5 kentte kaldım. Diyarbakır'da bana bir konteyner verildi. Orada çocuklara programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Depremzedelere yemek yaptım. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Deprem gerçekten üzücü bir olay. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Amacının tüm Türkiye'yi "örümcek adam" kostümüyle gezmek olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"Hayallerimde acaba Türkiye'yi gezsem insanlara umut olabilir miyim? Gezdiğim illerde çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere, gençlere, esnaflara örnek olduğumu hissediyorum. Şu an 31. şehir Osmaniye'deyim. Osmaniye halkı güzel karşıladı. Herkes beni cana yakın şekilde karşıladı. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben bir genç olarak 126 gündür yollardayım. Gittiğim yerlerde esnaflarla sohbet ediyorum. Parklara, okullara gidiyorum. Oradaki çocuklara sarılıyorum. Sizler de lütfen benim gibi hayallerinizden vazgeçmeyin."