Giydiği "örümcek adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Osmaniye'de çocuklarla bir araya geldi.
İzmir'den yola çıkan ve Trabzon'un ardından Osmaniye'ye gelen Ayaz Koç, Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde "örümcek adam" kostümüyle esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Yoldan geçen çocuklarla da ilgilenen Koç, onlara sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koç, AA muhabirine, tüm 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından insanlara yardım etmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.
Anne ve babasına kendisine bir "örümcek adam" kostümü aldırttığını anlatan Koç, "Deprem olduktan 2 gün sonra yola çıktım. 5 kentte kaldım. Diyarbakır'da bana bir konteyner verildi. Orada çocuklara programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Depremzedelere yemek yaptım. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Deprem gerçekten üzücü bir olay. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.
Amacının tüm Türkiye'yi "örümcek adam" kostümüyle gezmek olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:
"Hayallerimde acaba Türkiye'yi gezsem insanlara umut olabilir miyim? Gezdiğim illerde çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere, gençlere, esnaflara örnek olduğumu hissediyorum. Şu an 31. şehir Osmaniye'deyim. Osmaniye halkı güzel karşıladı. Herkes beni cana yakın şekilde karşıladı. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben bir genç olarak 126 gündür yollardayım. Gittiğim yerlerde esnaflarla sohbet ediyorum. Parklara, okullara gidiyorum. Oradaki çocuklara sarılıyorum. Sizler de lütfen benim gibi hayallerinizden vazgeçmeyin."
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 'örümcek adam' kostümü giyen Ayaz Koç, çocuklarla buluştu - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Şimşek isimli kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havanın ısınması sonucu dağ yamacından kar kütlelerinin kayması sonucu çığ meydana geldi. Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Bu arada, vatandaşlarca çığ düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?