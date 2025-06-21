Osmaniye\'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Küçükköşger yönetimindeki 80 AL 025 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde park halindeki 80 KY 050 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Küçükköşger ile yanındaki Baki Küçükköşger, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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