Osmaniye\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 5 Suriyeli tutuklandı

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye ülkesinde PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten D.A., İ.A, M.A., H.A. ve T.A.?nın kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmekte olduğu vurgulandı. (DHA)