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Osmaniye'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 Suriyeli tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 Suriyeli tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 Suriyeli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve üyelerini yakalamak amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

15.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:22
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OSMANİYE'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye ülkesinde PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten D.A., İ.A, M.A., H.A. ve T.A.?nın kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmekte olduğu vurgulandı. (DHA)

Osmaniye\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 5 Suriyeli tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 Suriyeli tutuklandı - Son Dakika
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