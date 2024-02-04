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Osmaniye'de Refüje Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Refüje Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye\'de Refüje Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'de M.T. idaresindeki bir otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi. Kazada otomobilde bulunan M.T. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.T. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

04.02.2024 19:17
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Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters dönerek duran otomobildeki M.T. ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.T. ile diğer iki yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Refüje Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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