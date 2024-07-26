Osmaniye'de Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu

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Osmaniye'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara yol açtı, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.