Osmaniye\'de Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte dün akşamdan başlayıp aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.