Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE'de sabah saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Ekipler, riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İskender Türkmen Caddesi Osmaniye- Kadirli yolunda alt geçitte biriken su, İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edildi. Sanayi sitesinde oluşan su birikintileri de sürücülerin zorlukla ilerlemesine neden oldu.

Öte yandan, Amanos Dağları eteklerindeki Park Orman mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda küçük çaplı bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yetkililer, bölgede benzer durumların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmalarını ve olası bir yangın durumunda yetkililere haber vermelerini istedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,