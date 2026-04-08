CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sel sularının yükselmesiyle otomobilde mahsur kalan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı için başlatılan kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Su taşkının yaşandığı bölgede, ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Sel Felaketi: İki Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?