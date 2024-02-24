Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Osmaniye\'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul-Batman seferini yapan Mehmet Emin Sincar idaresindeki otobüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı. Şoförün fark etmesi üzerine otobüs emniyet şeridine çekilerek yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi ve çekiciyle götürüldü. Şoför, yangının çıkmasıyla hemen müdahale ettiklerini ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini belirtti.

24.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul- Batman seferini yapan Mehmet Emin Sincar idaresindeki 07 SB 146 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı.

Alevi fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle götürüldü.

Otobüs şoförü Sincar, AA muhabirine, İstanbul'dan Batman'a giderken saat 5.45 sıralarında yanık kokusu gelmesiyle aracı durdurduğunu söyledi.

Aracın bir anda alev aldığını belirten Sincar, "Yangın söndürücülerle müdahale ettik ve yolcuları hemen tahliye ettik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bütün yolcuları aşağı indirdik. Ateşi söndürmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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