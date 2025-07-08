Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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