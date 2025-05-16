Osmaniye'de Su Baskınları: Can Kaybı Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de dün etkili olan sağanağın ardından su baskınları ile ilgili 90 ihbar alındığını, herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün akşam saatlerinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dere yatağının taştığını, bazı evlerin zemin katlarının su bastığını ve 8 aracın suya kapılarak dere yatağına sürüklendiğini hatırlattı.

Bölgedeki çalışmalara ilişkin Yerlikaya, " AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, dere yatağına sürüklenen araçların hepsinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."