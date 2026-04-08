Osmaniye'de Taşkın: 40 Ev Su Bastı

DERE TAŞTI, 40 EVİ SU BASTI

Dün akşam başlayan ve yaklaşık 5 saat süren sağanağın sele neden olduğu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bugün öğle saatlerinde yağış yeniden etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle Cengiz Topal Mahallesi'nden geçen dere taştı. Taşkın sırasında dere yatağındaki 40 evi su bastı.

SAVRUN ÇAYI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, ÖNLEMLER ARTIRILDI

Gece taşan Bülbül Deresi'nin de döküldüğü Savrun Çayı'nda da su seviyesi, tehlikeli boyuta ulaştı. Kadirli Belediyesi ve AFAD ekipleri, su basan bölgelerde önlemler alırken; Savrun Çayı çevresinde taşkın riskine karşı önlemler artırıldı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),