Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 01 ADY 445 ile 80 FK 017 plakalı iki otomobil, Şirinevler Mahallesi Ruhi Kılıçkıran Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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